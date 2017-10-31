Использование газа вместо угля на украинских ТЭС не планируется

"В целом мы мониторим ситуацию на рынке электроэнергии, мы работаем с максимальным составом оборудования. С учетом сложившейся конъюнктуры мы планируем поставки угля как раз под этот режим, чтобы использовать уголь, а не газ. То есть мы таких перспектив (по использованию газа на ТЭС - ред.) не видим для себя", - сказал Д.Маляр.

Как сообщал УНН, по состоянию на 1 октября долг энергорынка перед тепловыми станциями составлял порядка 7 млрд грн.