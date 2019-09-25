Виконавча рада обрала нового директора-розпорядника МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника і голови Виконавчої ради МВФ на п'ятирічний термін, який починається 1 жовтня 2019 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою МВФ, передає УНН.
"Для мене велика честь бути обраною Директором-розпорядником МВФ і я вдячна за довіру, надану мені глобальним членством Фонду та Виконавчою радою. Я хочу віддати належне моїй попередниці, Крістін Лагард, великому лідеру і дорогому другу, чиє бачення і невпинна робота так багато сприяли подальшому успіху Фонду", - сказала Георгієва після свого обрання.
За її словами, це величезна відповідальність - бути на чолі МВФ в той час, коли "глобальне економічне зростання продовжує розчаровувати, зберігається торгова напруженість і борг знаходиться на історично високому рівні".
"Як я зазначала у своєму виступі перед Виконавчою радою, наше першочергове завдання - допомогти країнам мінімізувати ризик криз і бути готовими впоратися з кризами. Проте ми не повинні випустити з уваги нашу довгострокову мету - підтримувати розумну грошово-кредитну, фіскальну і структурну політику, спрямовану на зміцнення економіки і поліпшення життя людей", - сказала вона.
Георгієву привітала і її попередниця Крістін Лагард.
"Вітаю мою подругу Крісталіну Георгієву з обранням на пост нового керуючого директора Міжнародного валютного фонду. Бажаю вам всіляких успіхів у керівництві цією великою установою", - написала вона в Facebook.
Як повідомляв УНН, на початку серпня представники країн Європейського союзу вибрали в якості єдиного кандидата на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду представника Болгарії Крісталіну Георгієву.
Георгієва (народилася 13 серпня 1953 року) - болгарський економіст і професор, експерт з питань сталого розвитку. З 2010 по 2014 рік була єврокомісаром з міжнародного співробітництва, з листопада 2014 року по грудень 2016-го працювала на посаді третього заступника голови Європейської комісії. З 2017 року перебуває на посаді головного виконавчого директора Світового банку. Її кандидатура особливо активно підтримувалася Францією.