Виконавча рада обрала нового директора-розпорядника МВФ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 4986 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 19889 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 39948 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 52917 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 110845 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 78419 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 65240 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 293004 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174727 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142199 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 85751 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 81449 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 33043 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 48537 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20085 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 110845 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 293004 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 230625 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 344746 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 359979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 1910 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 10187 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 12382 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11684 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20978 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Виконавча рада обрала нового директора-розпорядника МВФ

Київ • УНН

 • 13431 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника і голови Виконавчої ради МВФ на п'ятирічний термін, який починається 1 жовтня 2019 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою МВФ, передає УНН.

Виконавча рада обрала нового директора-розпорядника МВФ

"Для мене велика честь бути обраною Директором-розпорядником МВФ і я вдячна за довіру, надану мені глобальним членством Фонду та Виконавчою радою. Я хочу віддати належне моїй попередниці, Крістін Лагард, великому лідеру і дорогому другу, чиє бачення і невпинна робота так багато сприяли подальшому успіху Фонду", - сказала Георгієва після свого обрання.

За її словами, це величезна відповідальність - бути на чолі МВФ в той час, коли "глобальне економічне зростання продовжує розчаровувати, зберігається торгова напруженість і борг знаходиться на історично високому рівні".

"Як я зазначала у своєму виступі перед Виконавчою радою, наше першочергове завдання - допомогти країнам мінімізувати ризик криз і бути готовими впоратися з кризами. Проте ми не повинні випустити з уваги нашу довгострокову мету - підтримувати розумну грошово-кредитну, фіскальну і структурну політику, спрямовану на зміцнення економіки і поліпшення життя людей", - сказала вона.

Георгієву привітала і її попередниця Крістін Лагард.

"Вітаю мою подругу Крісталіну Георгієву з обранням на пост нового керуючого директора Міжнародного валютного фонду. Бажаю вам всіляких успіхів у керівництві цією великою установою", - написала вона в Facebook.

Як повідомляв УНН, на початку серпня представники країн Європейського союзу вибрали в якості єдиного кандидата на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду представника Болгарії Крісталіну Георгієву.

Георгієва (народилася 13 серпня 1953 року) - болгарський економіст і професор, експерт з питань сталого розвитку. З 2010 по 2014 рік була єврокомісаром з міжнародного співробітництва, з листопада 2014 року по грудень 2016-го працювала на посаді третього заступника голови Європейської комісії. З 2017 року перебуває на посаді головного виконавчого директора Світового банку. Її кандидатура особливо активно підтримувалася Францією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41