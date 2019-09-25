Исполнительный совет избрал нового директора-распорядителя МВФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 54572 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 114291 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 103642 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 160124 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 208864 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 186379 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 230237 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204704 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 463349 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237436 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 98457 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 32751 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 63160 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 36410 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 61205 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 229834 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 211535 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 297338 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 463355 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 560105 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 160139 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71357 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68359 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74138 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104472 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Исполнительный совет избрал нового директора-распорядителя МВФ

Киев • УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня выбрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2019 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВФ, передаёт УНН.

Исполнительный совет избрал нового директора-распорядителя МВФ

“Для меня большая честь быть избранной Директором-распорядителем МВФ и я благодарна за доверие, оказанное мне глобальным членством Фонда и Исполнительным советом. Я хочу воздать должное моей предшественнице, Кристине Лагард, великому лидеру и дорогому другу, чье видение и неустанная работа так много способствовали дальнейшему успеху Фонда”, — сказала Георгиева после своего избрания.

По её словам, это огромная ответственность — быть во главе МВФ в то время, когда "глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, сохраняется торговая напряженность и долг находится на исторически высоком уровне".

“Как я отмечал в своем выступлении перед Исполнительным советом, наша первоочередная задача — помочь странам минимизировать риск кризисов и быть готовыми справиться с кризисами. Тем не менее мы не должны упускать из виду нашу долгосрочную цель — поддерживать разумную денежно-кредитную, фискальную и структурную политику, направленную на укрепление экономики и улучшение жизни людей”, — сказала она.

Георгиеву поздравила и её предшественница Кристин Лагард.

“Поздравляю мою подругу Кристалину Георгиеву с избранием на пост нового управляющего директора Международного валютного фонда. Желаю вам всяческих успехов в руководстве этим великим учреждением”, — написала она в Facebook.

Как сообщал УНН, в начале августа представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 года по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07