Виконавчий комітет УЄФА оприлюднив рішення стосовно клубних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА, до складу якого входить президент УАФ Андрій Павелко, ухвалив кілька рішень щодо клубних турнірів під егідою організації, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
"Після змін у форматі Ліги чемпіонів УЄФА й Ліги Європи УЄФА сезону-2019/2020, затверджених Виконавчим комітетом УЄФА 17 червня поточного року, стадії цих турнірів, що залишилися, скоротили до одного матчу у чвертьфіналах та півфіналах", - йдеться у повідомленні.
Так, виконавчий комітет УЄФА вирішив, що в цьому сезоні жовті картки згорять після 1/8 фіналу, а не після чвертьфіналу, як було раніше. У зв'язку із цим внесено зміни до статті 51.04 регламенту Ліги чемпіонів УЄФА (сезон-2019/2020) і статті 49.04 регламенту Ліги Європи УЄФА (сезон-2019/2020).
Тепер вони виглядають так:
"Як виняток усі жовті картки згорають після закінчення раунду плей-офф кваліфікації. Вони не переносяться на груповий етап. Крім того, жовті картки анулюються після закінчення 1/8 фіналу, тобто не переносяться на чвертьфінал".
Крім того, аби максимально можливою мірою гарантувати старт і продовження кваліфікації й раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА й Ліги Європи УЄФА в сезоні-2020/2021, виконком затвердив новий додаток до регламенту Ліги чемпіонів УЄФА (сезон-2020/2021) і регламенту Ліги Європи УЄФА (сезон-2020/2021).
"Рішення продиктоване поточною ситуацією, що склалася через пандемію COVID- 19, у тому числі - різними обмеженнями на поїздки, які були введені по всьому континенту через тривалу санітарну кризу.
Новий додаток регулює наступні питання: обмеження щодо стадіонів та країн, введені повноважними національними/місцевими органами влади; тестування й допуск гравців; можливе скасування матчів; спеціальні правила для прискореного розгляду протестів та апеляцій", - пояснили в УАФ.
Уточнюється, що детальну інформацію про нові спеціальні правила, які будуть застосовуватися у кваліфікації й раунді плей-офф у зв'язку з COVID-19, можна переглянути за посиланням.