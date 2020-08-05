Исполнительный комитет УЕФА обнародовал решение по клубным соревнованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Исполнительный комитет УЕФА, в состав которого входит президент УАФ Андрей Павелко, принял несколько решений по клубных турнирах под эгидой организации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
"После изменений в формате Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона-2019/2020, утвержденных Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня текущего года, стадии этих оставшихся турниров сократили до одного матча в четвертьфиналах и полуфиналах", - говорится в сообщении.
Так, исполнительный комитет УЕФА решил, что в этом сезоне желтые карточки сгорят после 1/8 финала, а не после четвертьфинала, как было раньше. В связи с этим внесены изменения в статью 51.04 регламента Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2019/2020) и статьи 49.04 регламента Лиги Европы УЕФА (сезон-2019/2020).
Теперь они выглядят так:
"Как исключение все желтые карточки сгорают после окончания раунда плей-офф квалификации. Они не переносятся на групповой этап. Кроме того, желтые карточки аннулируются по истечении 1/8 финала, то есть не переносятся на четвертьфинал".
Кроме того, чтобы в максимально возможной степени гарантировать старт и продолжение квалификации и раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/2021, исполком утвердил новое приложение к регламенту Лиги чемпионов УЕФА (сезон 2020/2021) и регламенту Лиги Европы УЕФА (сезон 2020/2021).
"Решение продиктовано текущей ситуацией из-за пандемии COVID-19, в том числе - различными ограничениями на поездки, которые были введены по всему континенту из-за длительного санитарного кризиса.
Новое приложение регулирует следующие вопросы: ограничение относительно стадионов и стран, введенные полномочными национальными/местными органами власти; тестирование и допуск игроков; возможная отмена матчей; специальные правила для ускоренного рассмотрения протестов и апелляций", - пояснили в УАФ.
Уточняется, что информацию о новых специальных правилах, которые будут применяться в квалификации и раунде плей-офф в связи с COVID-19 можно посмотреть по ссылке.