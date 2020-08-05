Исполнительный комитет УЕФА обнародовал решение по клубным соревнованиям

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90188 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103365 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128947 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108605 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128760 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101587 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102348 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Исполнительный комитет УЕФА обнародовал решение по клубным соревнованиям

Исполнительный комитет УЕФА обнародовал решение по клубным соревнованиям

Киев  •  УНН

 • 8331 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Исполнительный комитет УЕФА, в состав которого входит президент УАФ Андрей Павелко, принял несколько решений по клубных турнирах под эгидой организации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"После изменений в формате Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона-2019/2020, утвержденных Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня текущего года, стадии этих оставшихся турниров сократили до одного матча в четвертьфиналах и полуфиналах", - говорится в сообщении.

Так, исполнительный комитет УЕФА решил, что в этом сезоне желтые карточки сгорят после 1/8 финала, а не после четвертьфинала, как было раньше. В связи с этим внесены изменения в статью 51.04 регламента Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2019/2020) и статьи 49.04 регламента Лиги Европы УЕФА (сезон-2019/2020).

Теперь они выглядят так:

"Как исключение все желтые карточки сгорают после окончания раунда плей-офф квалификации. Они не переносятся на групповой этап. Кроме того, желтые карточки аннулируются по истечении 1/8 финала, то есть не переносятся на четвертьфинал".

Кроме того, чтобы в максимально возможной степени гарантировать старт и продолжение квалификации и раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/2021, исполком утвердил новое приложение к регламенту Лиги чемпионов УЕФА (сезон 2020/2021) и регламенту Лиги Европы УЕФА (сезон 2020/2021).

"Решение продиктовано текущей ситуацией из-за пандемии COVID-19, в том числе - различными ограничениями на поездки, которые были введены по всему континенту из-за длительного санитарного кризиса.

Новое приложение регулирует следующие вопросы: ограничение относительно стадионов и стран, введенные полномочными национальными/местными органами власти; тестирование и допуск игроков; возможная отмена матчей; специальные правила для ускоренного рассмотрения протестов и апелляций", - пояснили в УАФ.

Уточняется, что информацию о новых специальных правилах, которые будут применяться в квалификации и раунде плей-офф в связи с COVID-19 можно посмотреть по ссылке.

Украинские Национальные Новости

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