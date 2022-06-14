Виключення росії з ЮНЕСКО офіційно задекларує порушення міжнародного гуманітарного права - культуролог

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«Виключення росії з ЮНЕСКО офіційно задекларує порушення міжнародного гуманітарного права, а також стане частиною пакету санкцій проти росії як країни-агресора саме у сфері культури. У даному випадку рф втратить можливість міжнародного культурного співробітництва. По-перше, сприяння зближенню та розумінню народів, використовуючи засоби інформації та укладаючи міжнародні угоди. По-друге, заохочувати розвиток народної освіти та поширювати культуру, співпрацюючи з державами-членами Організації. І по-третє, росія не буде залучена у збереження, накопичення та поширення знань: книг, творів мистецтва, пам'яток історичного та наукового значення. Держава позбавиться міжнародного обміну у галузі освіти, науки і культури, обміну виданнями, витворами мистецтва, лабораторним обладнанням та будь-якою корисною документацією», – повідомила експертка.

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Проте, як зазначає Маслікова, поки ЮНЕСКО відмовляється виключати рф із Організації, аргументуючи, що всі держави мають право на членство в ЮНЕСКО і можуть бути позбавлені його, якщо виключаються із ООН.

«Де-факто росія щодня порушує міжнародне законодавство. Адже згідно Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується не вживати будь-яких навмисних заходів, які можуть прямо чи опосередковано завдати шкоди культурній та природній спадщині, розташованій на території інших держав-учасниць цієї Конвенції. А росією вчинено більше ніж 370 воєнних злочинів проти української культурної спадщини. Зруйновано драматичний театр у Маріуполі, храм пророка Іллі та апостола Андрія Первозваного у селі Мостище, Іванківський історико-краєзнавчий музей. Пошкоджено Святогірську лавру, Історичний будинок Василя Тарновського, Охтирський краєзнавчий музей, Тростянецький районний краєзнавчий музей, обласний музей імені Григорія Ґалаґана, Бородянський краєзнавчий музей. І це лише частина цілеспрямованих руйнацій», – зазначила експертка.

Нагадаємо

Зеленський, коментуючи обстріл росіян Всіхсвятського скита Святогірської лаври наголосив, що росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, заявивши, що такій державі не місце в ЮНЕСКО та ООН.