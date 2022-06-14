Исключение россии из ЮНЕСКО официально задекларирует нарушение международного гуманитарного права - культуролог
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В случае исключения россии из ЮНЕСКО, государство лишится возможности обмениваться достояниями образования, науки, культуры и технических достижений. Об этом рассказала в комментарии УНН заведующая кафедрой этики, эстетики и культурологии, кандидат философских наук Ирина Масликова.
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«Исключение россии из ЮНЕСКО официально задекларирует нарушение международного гуманитарного права, а также станет частью пакета санкций против россии как страны-агрессора именно в сфере культуры. В данном случае россия потеряет возможность международного культурного сотрудничества. Во-первых, содействие сближению и пониманию народов, используя средства массовой информации и заключая международные соглашения. Во-вторых, поощрять развитие народного образования и распространять культуру, сотрудничая с государствами-членами Организации. И в-третьих, россия не будет вовлечена в сохранение, накопление и распространение знаний: книг, произведений искусства, памятников исторического и научного значения. Государство лишится международного обмена в области образования, науки и культуры, обмена изданиями, произведениями искусства, лабораторным оборудованием и любой полезной документацией», – сообщила эксперт.
Детали
Однако, как отмечает Масликова, пока ЮНЕСКО отказывается исключать рф из Организации, аргументируя, что все государства имеют право на членство в ЮНЕСКО и могут быть лишены его, если исключаются из ООН.
«Де-факто россия ежедневно нарушает международное законодательство. Ведь согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется не принимать какие-либо умышленные меры, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-участников настоящей Конвенции. А россией совершено более 370 военных преступлений против украинского культурного наследия. Разрушен драматический театр в Мариуполе, храм пророка Илии и апостола Андрея Первозванного в селе Мостище, Иванковский историко-краеведческий музей. Повреждены Святогорская лавра, Исторический дом Василия Тарновского, Ахтырский краеведческий музей, Тростянецкий районный краеведческий музей, областной музей имени Григория Галагана, Бородянский краеведческий музей. И это лишь часть целенаправленных разрушений», – отметила эксперт.
Напомним
Зеленский, комментируя обстрел россиян Всехсвятского скита Святогорской лавры подчеркнул, что россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру, заявив, что такому государству не место в ЮНЕСКО и ООН.