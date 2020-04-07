"Виключень для бодібілдерів та моржів немає": Кличко розповів про закриття спортмайданчиків в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко підтримав заборону займатися спортом на спортивних майданчиках міста, запроваджену урядом для посилення карантину. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ті, хто бояться втрати свою суперформу мають розуміти, що нехтуючи правилами - можуть втрати своє здоров’я або навіть життя. І обмеження, що запровадив уряд - стосуються всіх, виключень для бодібілдерів, моржів та інших супеактивних немає. Навіть професійні спортсмени зараз припинили свої тренування, навіть "Олімпійські ігри" в Токіо перенесли у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі", - відповів Кличко на запитання, як він, як професійний спортсмен реагує на заборону відвідування місць для занять спортом.
Мер зазначив, що сам займається вдома.
Нагадаємо, що двох "спортсменів" зі столичного Гідропарку оштрафували за недотримання карантину.