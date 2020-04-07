"Исключений для бодибилдеров и моржей нет": Кличко рассказал о закрытии спортплощадок в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал запрет заниматься спортом на спортивных площадках города, введенный правительством для усиления карантина. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Те, кто боятся потери своей суперформы должны понимать, что пренебрегая правилами - могут потерять свое здоровье или даже жизнь. И ограничения, которые ввело правительство - касаются всех, исключений для бодибилдеров, моржей и других супеактивних нет. Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки, даже "Олимпийские игры" в Токио перенесли в связи с распространением коронавируса в мире", - ответил Кличко на вопрос, как он, как профессиональный спортсмен реагирует на запрет посещения мест для занятий спортом.
Мэр отметил, что сам занимается дома.
Напомним, что двух "спортсменов" из столичного Гидропарка оштрафовали за несоблюдение карантина.