"Исключений для бодибилдеров и моржей нет": Кличко рассказал о закрытии спортплощадок в столице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93591 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102125 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111618 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100347 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104922 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106570 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131507 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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"Исключений для бодибилдеров и моржей нет": Кличко рассказал о закрытии спортплощадок в столице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал запрет заниматься спортом на спортивных площадках города, введенный правительством для усиления карантина. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Те, кто боятся потери своей суперформы должны понимать, что пренебрегая правилами - могут потерять свое здоровье или даже жизнь. И ограничения, которые ввело правительство - касаются всех, исключений для бодибилдеров, моржей и других супеактивних нет. Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки, даже "Олимпийские игры" в Токио перенесли в связи с распространением коронавируса в мире", - ответил Кличко на вопрос, как он, как профессиональный спортсмен реагирует на запрет посещения мест для занятий спортом.

Мэр отметил, что сам занимается дома.

Напомним, что двух "спортсменов" из столичного Гидропарка оштрафовали за несоблюдение карантина.

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