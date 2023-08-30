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Виклики воєнного часу змусили українців більше дбати про своє здоров’я – дослідження

Виклики воєнного часу змусили українців більше дбати про своє здоров’я – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Виклики та ризики воєнного часу спонукали українців вище цінувати власне здоров’я, а більшість людей готові доплачувати за якісні медичні послуги понад суми, гарантованої державою за програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України.

Такі висновки випливають з дослідження соціологічного центру Разумкова, експерти якого опитали українців щодо їхнього ставлення до державної та приватної медичної системи, а також готовності додатково оплачувати більш високоякісні сервіси.

«Дослідження підтвердило цілком позитивне ставлення українців до механізму доплат за якісну медичну допомогу. 61,5 % опитаних відповіли, що хочуть мати можливість скористатися послугами приватного медзакладу, якщо доведеться доплатити частину вартості таких послуг, а частину – сплатить держава. Отримані результати не здивували, а підтвердили гіпотезу, що люди прагнуть отримати зрозумілі правила та передбачувані витрати», – зазначають експерти.

Українці стали більше цінувати власне здоров’я за час війни й об’єктивніше оцінювати її руйнівні наслідки для економіки країни та медичної інфраструктури, тому «не вимагають від держави неможливого, підтримують зрозумілі та, на їхній погляд, правильні кроки».

Готовність сплачувати додаткові кошти виявила прагнення людей до прозорості таких доплат і послуг відповідної якості: «Теза, що для більшості пацієнтів немає суттєвого значення, де саме лікуватися – у державній чи приватній клініці – є не зовсім правильною, – пояснюють дослідники. На думку третини учасників дослідження, саме приватні медичні заклади надають більш кваліфіковану медичну допомогу. Дослідження абсолютно чітко зафіксувало значно більшу привабливість приватних медичних закладів для пацієнтів, порівняно з державними», – вказують дослідники та відзначають, що за наявності вільного вибору половина респондентів надала б перевагу приватному медичному закладу.

Задля захисту свого здоров’я українці прагнуть замість незрозумілих неформальних поборів і хабарів у державній медицині прозорості та чітких цін.

«У приватному медичному закладі людина краще розуміє, за що вона платить, отримує якісні послуги та дбайливе ставлення. Тоді у кожного з’являється можливість обирати, кому довірити найцінніше — своє здоров’я. Оцінюючи характеристики, що властиві для приватної медицини і для державної та комунальної, за всіма параметрами виграють приватні медзаклади. Приватна медицина передбачає абсолютно відкритий прейскурант. Завдяки цьому людина може розпланувати свої фінансові можливості. Чеки приватних клінік є гарантією, що людина лікувалася в закладі, а лікарі відповідальні за надані послуги. Отже, фінансовий документ – це, зокрема, і можливість страхового відшкодування. У центрі Разумкова з’ясували й організаційний механізм, завдяки якому люди зможуть навіть заощаджувати в разі появи прозорих доплат понад гарантії НСЗУ».

Натомість, як повідомляють соціологи, українців дратують неформальні та корупційні платежі у державній системі: 53,6 % опитаних зізнались, що не отримали безоплатну допомогу в державних та комунальних медзакладах, а 90,5 % визнали, що їх змушували робити неформальні доплати або «винагороди» особисто лікареві.

Виклики воєнного часу можуть стати потужним стимулом оновлення системи охорони здоров’я в Україні, свідчить дослідження центру Разумкова. Зокрема, і через розширення державно-приватного партнерства, що успішно показало себе у боротьбі з пандемією COVID-19: «Приватні клініки залучилися до лікування ковідних пацієнтів та до процесу вакцинації. Від цього виграли усі. Потенціал для приватно-державного партнерства у медичній сфері величезний. Це сприятиме і зміцненню здоров’я нації, і розумному, дбайливому використанню бюджетних коштів».

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