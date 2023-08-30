Вызовы военного времени заставили украинцев больше заботиться о своем здоровье – исследование

Такие выводы следуют из исследования социологического центра Разумкова, эксперты которого опросили украинцев относительно их отношения к государственной и частной медицинской системе, а также готовности дополнительно оплачивать более высококачественные сервисы.

«Исследование подтвердило вполне положительное отношение украинцев к механизму доплат за качественную медицинскую помощь. 61,5 % опрошенных ответили, что хотят иметь возможность воспользоваться услугами частного медучреждения, если придется доплатить часть стоимости таких услуг, а часть – уплатит государство. Полученные результаты не удивили, а подтвердили гипотезу, что люди стремятся получить понятные правила и предполагаемые расходы», – отмечают эксперты. Украинцы стали больше ценить собственное здоровье за время войны и более объективно оценивать ее разрушительные последствия для экономики страны и медицинской инфраструктуры, поэтому «не требуют от государства невозможного, поддерживают понятные и, на их взгляд, правильные шаги».

Готовность платить дополнительные средства проявила стремление людей к прозрачности таких доплат и услуг соответствующего качества: «Тезис, что для большинства пациентов нет существенного значения, где именно лечиться – в государственной или частной клинике – не совсем правильный, – объясняют исследователи. По мнению трети участников исследования, именно частные медицинские учреждения оказывают более квалифицированную медицинскую помощь. Исследование абсолютно четко зафиксировало значительно большую привлекательность частных медицинских учреждений для пациентов по сравнению с государственными», – указывают исследователи и отмечают, что при наличии свободного выбора половина респондентов предпочла бы частное медицинское учреждение.

Ради защиты своего здоровья украинцы вместо непонятных неформальных поборов и взяток в государственной медицине хотят прозрачности и четких цен.

«В частном медицинском учреждении человек лучше понимает, за что он платит, получает качественные услуги и бережное отношение. Тогда у каждого появляется возможность выбирать, кому доверить самое ценное – свое здоровье. Оценивая характеристики, свойственные частной медицине, государственной и коммунальной, по всем параметрам выигрывают частные медучреждения. Частная медицина предполагает совершенно открытый прейскурант. Благодаря этому человек может распланировать свои возможности. Чеки частных клиник являются гарантией, что человек лечился в заведении, а врачи ответственны за предоставленные услуги. Следовательно, финансовый документ – это, в частности, и возможность страхового возмещения. В центре Разумкова выяснили и организационный механизм, благодаря которому люди смогут даже экономить при появлении прозрачных доплат сверх гарантий НСЗУ».

Напротив, как сообщают социологи, украинцев раздражают неформальные и коррупционные платежи в государственной системе: 53,6 % опрошенных признались, что не получили безвозмездную помощь в государственных и коммунальных медучреждениях, а 90,5 % признали, что их заставляли делать неформальные доплаты или «вознаграждения» лично врачу.

Вызовы военного времени могут стать мощным стимулом обновления системы здравоохранения в Украине, свидетельствует исследование центра Разумкова. В частности, и через расширение государственно-частного партнерства, успешно показавшего себя в борьбе с пандемией COVID-19: «Частные клиники привлеклись к лечению ковидных пациентов и к процессу вакцинации. От этого выиграли все. Потенциал для частно-государственного партнерства в медицинской сфере огромен. Это будет способствовать укреплению здоровья нации, и разумному, бережному использованию бюджетных средств».