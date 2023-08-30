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Вызовы военного времени заставили украинцев больше заботиться о своем здоровье – исследование

Вызовы военного времени заставили украинцев больше заботиться о своем здоровье – исследование

Киев • УНН

 • 673330 просмотра

КИЕВ. 31 серпня. УНН. Вызовы и риски военного времени побудили украинцев выше ценить собственное здоровье, а большинство людей готовы доплачивать за качественные медицинские услуги сверх суммы, гарантированной государством по программе медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.

Такие выводы следуют из исследования социологического центра Разумкова, эксперты которого опросили украинцев относительно их отношения к государственной и частной медицинской системе, а также готовности дополнительно оплачивать более высококачественные сервисы.

«Исследование подтвердило вполне положительное отношение украинцев к механизму доплат за качественную медицинскую помощь. 61,5 % опрошенных ответили, что хотят иметь возможность воспользоваться услугами частного медучреждения, если придется доплатить часть стоимости таких услуг, а часть – уплатит государство. Полученные результаты не удивили, а подтвердили гипотезу, что люди стремятся получить понятные правила и предполагаемые расходы», – отмечают эксперты. Украинцы стали больше ценить собственное здоровье за время войны и более объективно оценивать ее разрушительные последствия для экономики страны и медицинской инфраструктуры, поэтому «не требуют от государства невозможного, поддерживают понятные и, на их взгляд, правильные шаги».

Готовность платить дополнительные средства проявила стремление людей к прозрачности таких доплат и услуг соответствующего качества: «Тезис, что для большинства пациентов нет существенного значения, где именно лечиться – в государственной или частной клинике – не совсем правильный, – объясняют исследователи. По мнению трети участников исследования, именно частные медицинские учреждения оказывают более квалифицированную медицинскую помощь. Исследование абсолютно четко зафиксировало значительно большую привлекательность частных медицинских учреждений для пациентов по сравнению с государственными», – указывают исследователи и отмечают, что при наличии свободного выбора половина респондентов предпочла бы частное медицинское учреждение.

Ради защиты своего здоровья украинцы вместо непонятных неформальных поборов и взяток в государственной медицине хотят прозрачности и четких цен.

«В частном медицинском учреждении человек лучше понимает, за что он платит, получает качественные услуги и бережное отношение. Тогда у каждого появляется возможность выбирать, кому доверить самое ценное – свое здоровье. Оценивая характеристики, свойственные частной медицине, государственной и коммунальной, по всем параметрам выигрывают частные медучреждения. Частная медицина предполагает совершенно открытый прейскурант. Благодаря этому человек может распланировать свои возможности. Чеки частных клиник являются гарантией, что человек лечился в заведении, а врачи ответственны за предоставленные услуги. Следовательно, финансовый документ – это, в частности, и возможность страхового возмещения. В центре Разумкова выяснили и организационный механизм, благодаря которому люди смогут даже экономить при появлении прозрачных доплат сверх гарантий НСЗУ».

Напротив, как сообщают социологи, украинцев раздражают неформальные и коррупционные платежи в государственной системе: 53,6 % опрошенных признались, что не получили безвозмездную помощь в государственных и коммунальных медучреждениях, а 90,5 % признали, что их заставляли делать неформальные доплаты или «вознаграждения» лично врачу.

Вызовы военного времени могут стать мощным стимулом обновления системы здравоохранения в Украине, свидетельствует исследование центра Разумкова. В частности, и через расширение государственно-частного партнерства, успешно показавшего себя в борьбе с пандемией COVID-19: «Частные клиники привлеклись к лечению ковидных пациентов и к процессу вакцинации. От этого выиграли все. Потенциал для частно-государственного партнерства в медицинской сфере огромен. Это будет способствовать укреплению здоровья нации, и разумному, бережному использованию бюджетных средств».

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