Викид газів у колекторі на Харківщині: працівники перебувають в задовільному стані

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Харківській області, двох працівників 38 та 53 років, яких було доставлено в тяжкому стані до реанімаційного відділення лікарні, через отруєння на комунальному підприємстві, перевели до відділення інтенсивної терапії. Наразі їх стан задовільний. Про це журналісту УНН повідомили в КП "Комсервіс" Куп'янської міської ради.