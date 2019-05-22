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Викид газів у колекторі на Харківщині: працівники перебувають в задовільному стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Харківській області, двох працівників 38 та 53 років, яких було доставлено в тяжкому стані до реанімаційного відділення лікарні, через отруєння на комунальному підприємстві, перевели до відділення інтенсивної терапії. Наразі їх стан задовільний. Про це журналісту УНН повідомили в КП "Комсервіс" Куп'янської міської ради.

“Наразі вони в задовільному стані, їх перевили з реанімаційного відділення до терапії”, — сказав працівник КП “Комсервіс”.

Нагадаємо, подія сталася 21 травня о 16:09 в місті Куп’янськ. Попередньо встановлено, що під час роботи трьох працівників комунального підприємства міста в каналізаційному колекторі стався викид газів.

Як повідомляв УНН, у Харківській області відкрили кримінальне провадження через викид газів у каналізаційному колекторі, в результаті якого одна людина загинула, двоє поранено.

Українські Національні Новини

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