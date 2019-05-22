Выброс газов в коллекторе в Харьковской области: работники находятся в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Харьковской области, двух работников 38 и 53 лет, которые были доставлены в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы, из-за отравления на коммунальном предприятии, перевели в отделение интенсивной терапии. Сейчас их состояние удовлетворительное. Об этом журналисту УНН сообщили в КП "Комсервис" Купянского городского совета.
"Сейчас они в удовлетворительном состоянии, их перевели из реанимационное отделение в терапии", - сказал сотрудник КП "Комсервис".
Напомним, инцидент произошел 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов.
Как сообщал УНН, в Харьковской области открыли уголовное производство из-за выброса газов в канализационном коллекторе, в результате которого один человек погиб, двое пострадали.