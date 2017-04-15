Вихованець БК "Черкаські Мавпи" А.Білоус продовжить кар'єру в NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вихованець “Черкаських Мавп” Антон Білоус став гравцем Університету “California Riverside” і наступного сезону матиме можливість виступати в NCAA, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Черкас.
Розпочав свій шлях за океаном А.Білоус у сезоні 2014/2015 з “Академії Лі”, куди перебрався з “Черкаських Мавп”. Потім він провів два сезони в лізі NJCAA, захищаючи кольори “Western Texas College”, в якому демонстрував наступну статистику — проводячи в середньому по 25 хвилин на паркеті, за які набирав 12,6 очок (54,6 — загальний відсоток влучань та 50,4 відсотки з дальньої дистанції) та збирав 3,7 підбирання за гру.
“Я безмежно вдячна баскетбольній школі “Черкаських Мавп” та особисто Михайлу Бродському за таку можливість зростання для мого сина та всього нашого покоління. Сподіваюся, наша історія буде хорошим прикладом для хлопчаків, які лише починають займатися баскетболом та їх батьків,” — розповіла мати баскетболіста Світлана Білоус.
Варто відзначити, що відтепер Україна офіційно має чотирьох представників у американській студентській лізі — NCAA. Раніше там уже закріпилися Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк та Євген Сахнюк.