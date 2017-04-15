Воспитанник БК "Черкасские Обезьяны" А.Билоус продолжит карьеру в NCAA

Начал свой путь за океаном А.Билоус в сезоне 2014/2015 с "Академии Ли", куда перебрался из "Черкасских обезьян". Затем он провел два сезона в лиге NJCAA, защищая цвета "Western Texas College", в котором демонстрировал следующую статистику - проводя в среднем по 25 минут на паркете, за которые набирал 12,6 очков (54,6 - общий процент попаданий и 50, 4 процента с дальней дистанции) и собирал 3,7 подбора за игру.

"Я бесконечно благодарна баскетбольной школе" Черкасских обезьян "и лично Михаилу Бродскому за такую ​​возможность роста для моего сына и всего нашего поколения. Надеюсь, наша история будет хорошим примером для мальчишек, которые только начинают заниматься баскетболом и их родителей ", - рассказала мать баскетболиста Светлана Белоус.

Стоит отметить, что отныне Украина официально имеет четырех представителей в американской студенческой лиге - NCAA. Ранее там уже закрепились Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк и Евгений Сахнюк.