Виграш дозволив "Маріуполю" потрапити в плей-офф за право виступу в Лізі Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У протистоянні 33 туру УПЛ в Групі вильоту зійшлися “Ворскла” та “Маріуполь”. Про це повідомляє прес-служба “Маріуполя”, передає УНН.

Маріупольці з перших хвилин взяли гру під свій контроль, але забити нікому до перерви не вдалося. Перша ж атака полтавчан після перерви завершилася голом. Після навісу з кутового Павлюк невідпорно пробив головою з лінії воротарського.

На 56-й хвилині азовці зрівняли рахунок. Вийшовши на заміну В’ячеслав Чурко реалізував пенальті, зароблений Кулаковим. На 87-й хвилині гості добилися свого. Кирюханцев (Ігор замінив Бикова і діяв на незвичній позиції лівого захисника) замкнув на дальній штанзі простріл справа — 2:1.

З 51 хвилини маріупольці грали у меншості через вилучення Ігнатенка. В компенсований час вилучення отримав представник “Ворскли” Челядін.

Додамо, “Маріуполь” заробив три очки і за тур до фінішу зайняв 8-е місце, яке дає право в плей-офф поборотися за путівку в Лігу Європи.

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