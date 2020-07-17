Выигрыш позволил "Мариуполю" попасть в плей-офф за право выступления в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В противостоянии 33 тура УПЛ в Группе вылета сошлись “Ворскла” и “Мариуполь”. Об этом сообщает пресс-служба “Мариуполя”, передает УНН.
Мариупольцы с первых минут взяли игру под свой контроль, но забить никому до перерыва не удалось. Первая же атака полтавчан после перерыва завершилась голом. После навеса с углового Павлюк неотразимо пробил головой с линии вратарской.
На 56-й минуте азовцы сравняли счет. Вышедший на замену Вячеслав Чурко реализовал пенальти, заработанный Кулаковым. На 87-й минуте гости добились своего. Кирюханцев (Игорь заменил Быкова и действовал на непривычной позиции левого защитника) замкнул на дальней штанге прострел справа — 2:1.
С 51 минуты мариупольцы играли в меньшинстве после удаления Игнатенко. В компенсированное время удаление получил представитель “Ворсклы” Челядин.
Добавим, “Мариуполь” заработал три очка и за тур до финиша занял восьмое место, дающее право в плей-офф побороться за путевку в Лигу Европы.