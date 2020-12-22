Відзавтра запрацюють пільги для культури, туризму та креативних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні відзавтра, з 23 грудня, набуває чинності закон про підтримку культури, туризму та креативних індустрій, що передбачає запровадження низки пільг, окрім низки положень, передає УНН.
Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій", опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" від 22 грудня 2020 року. Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 23 грудня, за виключенням деяких пунктів.
Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.
Зокрема, звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій.
Окрім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.
Знижена ставка ПДВ також застосовуватиметься щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху.
При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, за умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії для осіб з порушенням зору та слуху.
Також до 2023 року застосовуватиметься знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами.
Такі заходи, як очікується, підтримки зроблять доступнішими продукцію та послуги компаній, що працюють у креативній індустрії, культурі й туризмі, та допоможуть їм мінімізувати негативний вплив від запровадження карантинних заходів через поширення коронавірусу. Також це сприятиме збереженню робочих місць у згаданих сегментах діяльності.
Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про підтримку культури, туризму та креативних індустрій, що передбачає запровадження низки пільг. Верховна Рада ухвалила його 4 листопада.