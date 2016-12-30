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Відзавтра львівська поліція працюватиме в посиленому режимі

Відзавтра львівська поліція працюватиме в посиленому режимі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Понад тисяча правоохоронців чергуватимуть у Львові й області в новорічні свята. Про це розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран, повідомляє УНН.

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки в центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля ялинки та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи та у новорічну ніч відбуватиметься ЗD-шоу. На вулицях Львова й у містах області збільшать кількість піших патрулів поліції.

“Починаючи від 31 грудня особовий склад поліції Львівщини працюватиме в посиленому режимі. З числа правоохоронців сформовані спеціальні групи для оперативного реагування на можливі правопорушення, будуть працювати додаткові слідчо-оперативні групи, а також створені мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійдуть експерти-вибухотехніки та кінологи”, — розповів А.Таран.

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