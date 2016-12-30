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С завтрашнего дня львовская полиция будет работать в усиленном режиме

С завтрашнего дня львовская полиция будет работать в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 10004 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Более тысячи правоохранителей будут дежурить во Львове и области в новогодние праздники. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Таран, сообщает УНН.

Во Львове основное внимание правоохранители будут уделять охране общественной безопасности в центральной части города, где проходит Рождественская ярмарка, возле елки и на площади Рынок, где будут проводиться массовые мероприятия и в новогоднюю ночь состоится ЗD-шоу. На улицах Львова и в городах области увеличат количество пеших патрулей полиции.

"Начиная с 31 декабря личный состав полиции Львовской области будет работать в усиленном режиме. Из числа правоохранителей сформированы специальные группы для оперативного реагирования на возможные правонарушения, будут работать дополнительные следственно-оперативные группы, а также созданы мобильные взрывотехнические группы, в состав которых войдут эксперты-взрывотехники и кинологи", - рассказал А.Таран.

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