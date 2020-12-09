Відвід адвокату Януковича: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає заяву про відвід адвоката експрезидента України Віктора Януковича – Олександра Горошинського від участі в повторному розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, видалився до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
“Щодо розгляду безпосередньо заяви про відвід, суддя видаляється до нарадчої кімнати”, — сказав суддя.
Нагадаємо, прокурори заявили про відвід адвоката Януковича Олександра Горошинського.
Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.
Раніше Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.