Відвід адвокату Януковича: суд пішов до нарадчої кімнати

“Щодо розгляду безпосередньо заяви про відвід, суддя видаляється до нарадчої кімнати”, — сказав суддя.

Нагадаємо, прокурори заявили про відвід адвоката Януковича Олександра Горошинського.

Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.

Раніше Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.