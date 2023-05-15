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“Відверта брехня” - учасник ринку про заяву компанії “Рудь” щодо непричетності до морозива ТМ “Ленинградское”

“Відверта брехня” - учасник ринку про заяву компанії “Рудь” щодо непричетності до морозива ТМ “Ленинградское”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В українській компанії “Рудь” збрехали про непричетність до торгової марки морозива “Ленинградское”, яке виявили в магазинах Ізраїля. У компанії пояснили, що вони уклали угоду з ізраїльською компанією щодо виробництва морозива на умовах “privat label”, яка передбачає, що продукт виходить під торговою маркою “Ленинградское”, яка належить ізраїльтянам. Однак, за словами анонімного учасника ринку, умови “privat label” не передбачають нанесення на упаковку логотипа виробника, як це сталося у випадку з “Ленинградским” морозивом від “Рудь”, передає УНН.

Цитата

“Почитав їх заяву - це відверта брехня. Зверніть увагу на етикетку: коли завод робить “privat label” на замовлення, то на передній частині етикетки буде емблема компанії, яка замовила цей “приватний лейбл”. Натомість логотип заводу-виробника буде розміщений позаду, біля блоку інформації про виробника продукту. Те, що вони розмістили емблему RUD мало не в центрі етикетки, більше схоже на те, що дана лінія морозива була виготовлена компанією “Рудь” для власного експорту в Ізраїль”, - розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо

Користувачі соцмереж помітили в магазинах Ізраїлю морозиво із назвою “Ленінградське” від українського виробника - компанії “Рудь”. В самій компанії зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення рф припинили виробництво морозива для ТМ “Ленинградское”, а опубліковані в соцмережах фото “вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, що знятий з виробництва”. 

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