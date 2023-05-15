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"Откровенная ложь" - участник рынка о заявлении компании "Рудь" о непричастности к мороженому ТМ "Ленинградское"

"Откровенная ложь" - участник рынка о заявлении компании "Рудь" о непричастности к мороженому ТМ "Ленинградское"

Киев • УНН

 • 3061457 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В украинской компании “Рудь” солгали о непричастности к торговой марке мороженого “Ленинградское”, которое обнаружили в магазинах Израиля. В компании пояснили, что они заключили соглашение с израильской компанией по производству мороженого на условиях “privat label”, которое предусматривает, что продукт выходит под торговой маркой “Ленинградское”, которая принадлежит израильтянам. Однако, по словам анонимного участника рынка, условия “privat label” не предусматривают нанесение на упаковку логотипа производителя, как это произошло в случае с “Ленинградским” мороженым от “Рудь”, передает УНН.

Цитата

“Почитал их заявление - это откровенная ложь. Обратите внимание на этикетку: когда завод делает “privat label” на заказ, то на передней части этикетки будет эмблема компании, которая заказала этот “частный лейбл”. Вместо этого логотип завода-изготовителя будет размещен сзади, возле блока информации о производителе продукта. То, что они разместили эмблему RUD чуть ли не в центре этикетки, больше похоже на то, что данная линия мороженого была изготовлена компанией “Рудь” для собственного экспорта в Израиль”, - рассказал собеседник агентства.

Напомним

Пользователи соцсетей заметили в магазинах Израиля мороженое с названием “Ленинградское” от украинского производителя - компании “Рудь”. В самой компании отметили, что после начала полномасштабного вторжения рф прекратили производство мороженого для ТМ “Ленинградское”, а опубликованные в соцсетях фото “указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства”. 

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