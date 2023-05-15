"Откровенная ложь" - участник рынка о заявлении компании "Рудь" о непричастности к мороженому ТМ "Ленинградское"

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“Почитал их заявление - это откровенная ложь. Обратите внимание на этикетку: когда завод делает “privat label” на заказ, то на передней части этикетки будет эмблема компании, которая заказала этот “частный лейбл”. Вместо этого логотип завода-изготовителя будет размещен сзади, возле блока информации о производителе продукта. То, что они разместили эмблему RUD чуть ли не в центре этикетки, больше похоже на то, что данная линия мороженого была изготовлена компанией “Рудь” для собственного экспорта в Израиль”, - рассказал собеседник агентства.

Напомним

Пользователи соцсетей заметили в магазинах Израиля мороженое с названием “Ленинградское” от украинского производителя - компании “Рудь”. В самой компании отметили, что после начала полномасштабного вторжения рф прекратили производство мороженого для ТМ “Ленинградское”, а опубликованные в соцсетях фото “указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства”.