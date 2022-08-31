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Відтермінували виплати на 2 роки: "Нафтогаз" частково домовився із власниками боргів

Київ • УНН

 • 174207 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. НАК “Нафтогаз України” успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Відтермінували виплати на 2 роки: "Нафтогаз" частково домовився із власниками боргів

Цитата

"НАК “Нафтогаз України” успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, — 77% інвесторів проголосували “за” і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на 2 роки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024-му, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне сплачувати у 2024-му.

Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, складає 90 млн євро (45 млн євро на рік, що мають сплачуватися у липні кожного року).

“Ми вдячні інвесторам, що з розумінням поставилися до ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна. Рішення про відтермінування — важливий крок назустріч, який ми цінуємо” — зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

Як того вимагає розпорядження КМУ № 625-р від 21.07.2022, компанія вже звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.

Умови відхиленої інвесторами пропозиція Нафтогазу були визначені Кабінетом Міністрів, зокрема Міністерством фінансів, як того вимагає розпорядження КМУ № 625-р від 21.07.2022. Умови, запропоновані держателям єврооблігацій національною компанією, відповідали умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України.

Нагадуємо

17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, відхилили пропозицію Нафтогазу з відтермінування виплат.

Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

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