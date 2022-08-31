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Отсрочили выплаты на 2 года: "Нафтогаз" частично договорился с держателями долгов

Киев • УНН

 • 174207 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. НАК “Нафтегаз Украины” успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Отсрочили выплаты на 2 года: "Нафтогаз" частично договорился с держателями долгов

Цитата

"НАК “Нафтегаз Украины” успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го, — 77% инвесторов проголосовали “за” и согласились на предложение по отсрочке выплат на 2 года", - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024-м, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

“Мы благодарны инвесторам, что с пониманием отнеслись к ситуации, в которой сегодня находится Украина. Решение об отсрочке — важный шаг навстречу, который мы ценим”, — отметил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

Как того требует распоряжение КМУ №625-р от 21.07.2022, компания уже обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение по изменению условий долговых обязательств национальной компании.

Условия отклоненного инвесторами предложения Нафтегаза были определены Кабинетом министров, в частности, Министерством финансов, как того требует распоряжение КМУ № 625-р от 21.07.2022. Условия, предложенные держателям еврооблигаций национальной компанией, отвечали условиям предложения инвесторам по отсрочке выплат по суверенным еврооблигациям Украины.

Напоминаем

17 августа 2022 года инвесторы, являющиеся владельцами евробондов со сроком погашения в июле 2022 года, отклонили предложение Нафтегаза по отсрочке выплат.

В ближайшее время Нафтогаз обратится в Кабинет министров с предложением выработать совместную позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.

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