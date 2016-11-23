Відсутність геологів веде до повної руйнації галузі - Держгеонадра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Держгеонадра занепокоєна ситуацією, яка виникла у сфері геологічної освіти. Про це повідомив керівник Державної служби геології та надр України Микола Бояркін під час спільної наради між Держгеонадра, керівниками вищих навчальних закладів і науковцями НАН України, передає УНН.
Так, за словами М.Бояркіна, сьогодні професія геолога під загрозою зникнення. А відтак, Держгеонадра розпочинає цикл офіційних візитів до профільних навчальних закладів з метою профорієнтації, сказав він.
“Держгеонадра занепокоєна ситуацією, яка склалась у сфері геологічної освіти. Сьогодні професія геолога під загрозою зникнення. У найближчі роки це призведе до повного руйнування галузі, у зв’язку з відсутністю фахівців. Про складну ситуацію геологічної галузі свідчить ще і середній вік спеціалістів — це 70 років. Проаналізувавши причини, Держгеонадра розпочинає цикл офіційних візитів до профільних навчальних закладів з метою профорієнтації”, — повідомив він.
При цьому, нагадаємо, стратегічне науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.
Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.
Також нагадаємо, новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.