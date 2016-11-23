Отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли - Госгеонедра

Так, по словам Н.Бояркина, сегодня профессия геолога под угрозой исчезновения. Следовательно, Госгеонедра начинает цикл официальных визитов в профильные учебные заведения с целью профориентации, сказал он.

"Госгеонедра обеспокоена ситуацией, которая сложилась в сфере геологического образования. Сегодня профессия геолога под угрозой исчезновения. В ближайшие годы это приведет к полному разрушению отрасли, в связи с отсутствием специалистов. О сложной ситуации геологической отрасли свидетельствует еще и возраст специалистов - это 70 лет. Проанализировав причины, Госгеонедра начинает цикл официальных визитов в профильные учебные заведения с целью профориентации ", - сообщил он.

При этом, напомним, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы .

Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность .

Также напомним, новый глава "Кировгеология" набрал себе 12 непрофессиональных советников , а ведущие ученые в настоящее время с предприятия увольняются.