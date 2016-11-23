Отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли - Госгеонедра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Госгеонедра обеспокоена ситуацией, возникшей в сфере геологического образования. Об этом сообщил руководитель Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин во время совместного совещания между Госгеонедра, руководителями высших учебных заведений и научными работниками НАН Украины, передает УНН.
Так, по словам Н.Бояркина, сегодня профессия геолога под угрозой исчезновения. Следовательно, Госгеонедра начинает цикл официальных визитов в профильные учебные заведения с целью профориентации, сказал он.
"Госгеонедра обеспокоена ситуацией, которая сложилась в сфере геологического образования. Сегодня профессия геолога под угрозой исчезновения. В ближайшие годы это приведет к полному разрушению отрасли, в связи с отсутствием специалистов. О сложной ситуации геологической отрасли свидетельствует еще и возраст специалистов - это 70 лет. Проанализировав причины, Госгеонедра начинает цикл официальных визитов в профильные учебные заведения с целью профориентации ", - сообщил он.
При этом, напомним, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы .
Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность .
Также напомним, новый глава "Кировгеология" набрал себе 12 непрофессиональных советников , а ведущие ученые в настоящее время с предприятия увольняются.