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Відсуджені гроші обіцяють переказати ЗСУ: у Львівській тютюновій фабриці заявили, що подають до суду за наклеп

Відсуджені гроші обіцяють переказати ЗСУ: у Львівській тютюновій фабриці заявили, що подають до суду за наклеп

Київ • УНН

 • 920588 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко груп", яке володіє Львівською тютюновою фабрикою, заявило 12 грудня про "безпрецедентну кампанію з дискредитації", тож змушене звернутися до суду "з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів і виконавців брехливих і нікчемних інсинуацій", передає УНН із посиланням на заяву компанії.

Деталі

Як зазначено у заяві, у листопаді-грудні 2022 року на підприємство та одного з його власників скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати ділову репутацію та завдати шкоди діяльності. Для цього були задіяні як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема, із-за кордону.

"З огляду на це зі всією відповідальністю заявляємо, що наша компанія працює виключно в межах правового поля України, дотримуючись усіх норм законів та інших регуляторних актів, зокрема, щодо сплати податків.

У 2018 році наша компанія сплатила 2,892 млрд грн податків, у 2019 році – 3,299 млрд, у 2020 році – 7,209 млрд грн, у 2021 році – 4,099 млрд, а в 2022 році – 4,709 млрд. На підприємстві стабільно працює та отримує зарплату понад півтори тисячі працівників", - йдеться у заяві.

З перших днів російської воєнної агресії щодо України підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх, зокрема, продуктами харчування та предметами особистої гігієни. Особливу увагу приділяємо підтримці Збройних Сил України, надаючи нашим захисникам матеріальну та технічну допомогу – її не зупиняли ні на день. За це були неодноразово відзначені низкою нагород командуванням ЗСУ, наголосили у компанії.

"В нинішніх умовах безпрецедентної кампанії з дискредитації ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та одного з його власників ми змушені звернутися до суду з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів та виконавців брехливих та нікчемних інсинуацій. Юристи в рамках судового процесу спростують і відкинуть всі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як приміром, щодо отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами.

Впевнені, що усім протиправним діям буде дано справедливу правову оцінку, а усі зловмисники понесуть справедливе покарання.

Усі мільйони гривень, отримані за результатами судових засідань, будуть відразу направлені на підтримку Збройних Сил України для якнайшвидшої перемоги нашої держави над росією", - йдеться у заяві.

У компанії закликали ЗМІ утриматися від поширення неправдивої інформації щодо діяльності ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та його акціонерів. Нікчемність усіх інсинуацій доведе суд. У свою чергу підприємство готове відповісти на усі журналістські запити щодо своєї діяльності.

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