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Отсуженные деньги обещают передать ВСУ: во Львовской табачной фабрике заявили, что подают в суд за клевету

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп", владеющее Львовской табачной фабрикой, заявило 12 декабря о "беспрецедентной кампании по дискредитации", поэтому вынуждено обратиться в суд "с многомиллионными исками в отношении инициаторов и исполнителей лживых и ничтожных инсинуаций", передает УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Как отмечено в заявлении, в ноябре-декабре 2022 года на предприятие и одного из его владельцев совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать деловую репутацию и нанести вред деятельности. Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности из-за границы.

"Учитывая это со всей ответственностью заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, соблюдая все нормы законов и других регуляторных актов, в частности, по уплате налогов.

В 2018 году наша компания уплатила 2,892 млрд грн налогов, в 2019 году – 3,299 млрд, в 2020 году – 7,209 млрд грн, в 2021 году – 4,099 млрд, а в 2022 году – 4,709 млрд. На предприятии стабильно работает и получает зарплату более полутора тысяч работников", - говорится в заявлении.

С первых дней российской военной агрессии в отношении Украины предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим на Западную Украину, обеспечивая их, в частности, продуктами питания и предметами личной гигиены. Особое внимание уделяем поддержке Вооруженных Сил Украины, оказывая нашим защитникам материальную и техническую помощь – ее не останавливали ни на день. За это были неоднократно отмечены рядом наград командованием ВСУ, отметили в компании.

"В нынешних условиях беспрецедентной кампании по дискредитации ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и одного из его владельцев мы вынуждены обратиться в суд с многомиллионными исками в отношении инициаторов и исполнителей лживых и ничтожных инсинуаций. Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут всю лживую клевету в адрес предприятия и одного из собственников. Как, например, по получению в использовании производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами.

Уверены, что всем противоправным действиям будет дана справедливая правовая оценка, а все злоумышленники понесут справедливое наказание.

Все миллионы гривен, полученные по результатам судебных заседаний, будут сразу направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины для скорейшей победы нашего государства над россией", - говорится в заявлении.

В компании призвали СМИ воздержаться от распространения ложной информации о деятельности ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и его акционеров. Ничтожность всех инсинуаций докажет суд. В свою очередь предприятие готово ответить на все журналистские запросы о своей деятельности.

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