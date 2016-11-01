Відсторонений від посади мер Бучі майже все майно записав на дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсторонений від посади міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук більшість майна, зазначеного у декларації, записав на власну дружину. Про це відомо з декларації, поданої А.Федоруком, повідомляє УНН.
Згідно з декларацією, Людмила Федорук володіє трьома земельними ділянками, квартирою в Києві площею 134,1 кв. м. і гаражем. Також у власності родини перебуває 10 квартир у Бучі: одна з них належить його дочці і 9 – дружині.
А.Федорук також вказав свою дружину власником 19 офісних приміщень, кількох нежитлових приміщень, приміщення аптеки, а також недобудованого житлового будинку. У власності сім'ї Федорук є також два автомобілі: Mercedes-Benz GL-500 і LEXUSRX 350.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва відсторонив від посади міського голову міста Бучі Анатолія Федорука.