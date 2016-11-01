Отстраненный от должности мэр Бучи почти все имущество записал на жену

Согласно декларации, Людмила Федорук владеет тремя земельными участками, квартирой в Киеве площадью 134,1 кв. м. и гаражом. Также в собственности семьи находится 10 квартир в Буче: одна из них принадлежит его дочери и 9 - жене.

А.Федорук также указал свою жену владельцем 19 офисных помещений, нескольких нежилых помещений, помещения аптеки, а также недостроенного жилого дома. В собственности семьи Федорук также два автомобиля: Mercedes-Benz GL-500 и LEXUSRX 350.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева отстранил от должности мэра города Бучи Анатолия Федорука.