Відставка у турборежимі. Разумков пішов під оплески, нового спікера обрати не змогли - фоторепортаж із Ради

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови ВР та почала обговорення кандидатур на посаду нового спікера. Як усе це відбувалось - дивіться у фоторепортажі УНН.

Деталі

На засіданні Верховної Ради народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

Так, президентська фракція “Слуга народу” відправила Дмитра Разумкова у відставку, віддавши 215 голосів “за” відкликання. Лише 7 нардепів проголосували “проти”, серед них: Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Оксана Дмитрієва, Василь Мокан та Неллі Яковлєва.

Утрималися — 4 депутати, не голосували — 7, відсутні 11 парламентарів.

Фракція політичної партії “Опозиційна платформа — за життя” віддала 23 голоси “проти”, тобто 0 “за”. Серед тих, хто голосував “проти” були наступні депутати: Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Микола Скорик, та інші.

Не голосували 12 парламентарів, відсутні — 9.

Фракція “Європейська солідарність” одноголосно не підтримала відставку Разумкова. “Проти” проголосували 27 з 27 народних депутатів.

Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” віддала 20 голосів з 25 можливих “за” відкликання Разумкова. Проти проголосував лише народний депутат Андрій Ніколаєнко, інші депутати фракції були відсутні.

Депутати фракції “Голос” віддали 6 голосів “за”, та 9 “проти”. Серед тих, хто голосував “за” були: Юлія Клименко, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін та Володимир Цабаль.

Депутатська група “Довіра” віддала 18 голосів з 20 можливих “за” відставку Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Утримався від голосування лише Микола Кучер. Не голосувала Лариса Білозір.

Депутати групи “Партія” за майбутнє" — віддали 19 голосів “за” відкликання спікера ВР з 22 можливих. Відсутні були три депутати.

Посаду і сесійну залу Разумков залишив під оплески.

Наступним питанням, за яке взялись депутати, було обговорення кандидатур на посаду спікера.

Головуюча на засіданні Олена Кондратюк повідомила, що фракція “Слуга народу” пропонує на посаду Голови Верховної Ради кандидатуру Руслана Стефанчука. Народні депутати запропонували на цю посаду кандидатури: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Яни Зінькевич. Вони публічно відмовились від голосування через конфлікт інтересів.

Проте ВР завтра продовжить процедуру обрання голови Верховної Ради.

Трохи пізніше сьогодні Рада зібралась ще раз - на позачергове засідання, але воно завершилось безрезультатно - забракло депутатів у залі.

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