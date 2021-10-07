Із суперечками і без жодного рішення: як у ВР провели позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради, на якому планували розглянути 7 законопроектів, через недостатню кількість присутніх народних депутатів у сесійній залі завершилось безрезультатно, передає кореспондент УНН.
Під час засідання були виступи нардепів, а також суперечки, а от жодного рішення не вдалось ухвалити - забракло нардепів у сесійній залі. Зареєструвалось лише 214 народних обранців.
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“Я підсумую та внесу пропозицію від всіх політичних партій, які представлені в Парламенті: позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим”, - наголосив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який вів засідання.
Додамо
Після відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Парламенту, Рада почала процедуру обрання голови Верховної Ради, проте обрати сьогодні нового очільника Ради не змогли. Тому Рада у п'ятницю продовжить процедуру обрання спікера.
Додамо, що “за” відставку Разумкова сьогодні проголосувало 284 нардепи.