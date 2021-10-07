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Отставка в турборежиме. Разумков ушел под аплодисменты, нового спикера избрать не смогли - фоторепортаж из Рады

Киев  •  УНН

 • 67717 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада сегодня отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности председателя ВР и начала обсуждение кандидатур на должность нового спикера. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

На заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Так, президентская фракция "Слуга народа" отправила Дмитрия Разумкова в отставку, отдав 215 голосов "за" отзыв. Лишь 7 нардепов проголосовали "против", среди них: Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Оксана Дмитриева, Василий Мокан и Нелли Яковлева.

Воздержались - 4 депутата, не голосовали - 7, отсутствовали 11 парламентариев.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" отдала 23 голоса "против", то есть 0 "за". Среди голосовавших "против" были следующие депутаты Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Николай Скорик и другие.

Не голосовали 12 парламентариев, отсутствовали - 9.

Фракция "Европейская солидарность" единогласно не поддержала отставку Разумкова. "Против" проголосовали 27 из 27 народных депутатов.

Фракция политической партии "Батькивщина" отдала 20 голосов из 25 возможных "за" отзыв Разумкова. Против проголосовал только народный депутат Андрей Николаенко, другие депутаты фракции отсутствовали.

Депутаты фракции "Голос" отдали 6 голосов "за", и 9 "против". Среди голосовавших "за" были: Юлия Клименко, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин и Владимир Цабаль.

Депутатская группа "Довіра" отдала 18 голосов из 20 возможных "за" отставку Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Воздержался от голосования только Николай Кучер. Не голосовала Лариса Билозир.

Депутаты группы "Партия "За майбутнє" - отдали 19 голосов "за" отзыв спикера ВР с 22 возможных. Отсутствовали три депутата.

Должность и сессионный зал Разумков оставил под аплодисменты.

Следующим вопросом, за который взялись депутаты, было обсуждение кандидатур на должность спикера.

Председательствующая на заседании Елена Кондратюк сообщила, что фракция "Слуга народа" предлагает на должность председателя Верховной Рады кандидатуру Руслана Стефанчука. Народные депутаты предложили на эту должность кандидатуры: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич. Они публично отказались от голосования за конфликта интересов.

Однако ВР завтра продолжит процедуру избрания председателя Верховной Рады.

Чуть позже сегодня Рада собралась еще раз - на внеочередное заседание, но оно завершилось безрезультатно - не хватило депутатов в зале.

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