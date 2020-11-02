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Відставка не всього КСУ, а низки суддів: у “Слузі народу” озвучили альтернативний сценарій

Відставка не всього КСУ, а низки суддів: у “Слузі народу” озвучили альтернативний сценарій

Київ • УНН

 • 16655 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Для врегулювання ситуації навколо Конституційного Суду України можлива відставка декількох суддів КСУ. Про це УНН заявила народна депутатка з фракції “Слуга народу” Галина Янченко.

“Я думаю, що відбудеться врегулювання ситуації. Я не виключаю, що вона буде розв'язана відставкою частини суддів. І, відповідно, заповнення вакантних місць. Уже сьогодні готовий законопроєкт, який відновить усі внесені Конституційним судом норми й запропонує Кабінету міністрів протягом короткого часу подати пропозиції по змінах до антикорупційної реформи”, - зазначила народна обраниця.

Також, депутатка припустила й розпуск усього складу КСУ.

“На сьогодні відбуваються або мають відбуватися два паралельних процеси. Перше — врегулювання тієї ситуації, яка виникла навколо Конституційного суду, а друге — це до заповнення тих трьох вакантних посад, які є в Конституційному суді. Має бути 18, а є 15. Повинні бути дообрані троє: два — за квотою Верховної Ради, один — за квотою з'їзду суддів. Але і розпуск КСУ на сьогодні достатньо вірогідний”, - підсумувала Янченко.

Нагадаємо, що Янченко запропонувала внести зміни до бюджету, внаслідок яких, 109 мільйонів гривень із КСУ віддадуть на потреби Міносвіти.

Додамо, що нардеп від “Слуги народу” заявила, що Рада найближчим часом може призначити двох суддів КСУ.

Українські Національні Новини

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