Отставка не всей КСУ, а ряда судей: в "Слуге народа" озвучили альтернативный сценарий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Для урегулирования ситуации вокруг Конституционного Суда Украины возможна отставка нескольких судей КСУ. Об этом УНН заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
"Я думаю, что произойдет урегулирование ситуации. Я не исключаю, что она будет решена отставкой части судей. И, соответственно, заполнением вакантных мест. Уже сегодня готов законопроект, который восстановит все внесенные Конституционным судом нормы и предложит Кабинету министров в течение короткого времени подать предложения по изменениям к антикоррупционной реформе", - отметила народная избранница.
Также, депутат предположила и роспуск всего состава КСУ.
"На сегодня происходят или должны происходить два параллельных процесса. Первое - урегулирование той ситуации, которая возникла вокруг Конституционного суда, а второе - это о заполнении тех трех вакантных должностей, которые есть в Конституционном суде. Должно быть 18, а есть 15. Должно быть доизбрано трое: два - по квоте Верховной Рады, один - по квоте съезда судей. Но и роспуск КСУ на сегодня достаточно вероятен", - подытожила Янченко.
Напомним, что Янченко предложила внести изменения в бюджет, в результате которых, 109 млн гривен из КСУ отдадут на нужды Минобразования.
Добавим, что нардеп от "Слуги народа" заявила, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ.