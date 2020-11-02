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Отставка не всей КСУ, а ряда судей: в "Слуге народа" озвучили альтернативный сценарий

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Для урегулирования ситуации вокруг Конституционного Суда Украины возможна отставка нескольких судей КСУ. Об этом УНН заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Я думаю, что произойдет урегулирование ситуации. Я не исключаю, что она будет решена отставкой части судей. И, соответственно, заполнением вакантных мест. Уже сегодня готов законопроект, который восстановит все внесенные Конституционным судом нормы и предложит Кабинету министров в течение короткого времени подать предложения по изменениям к антикоррупционной реформе", - отметила народная избранница.

Также, депутат предположила и роспуск всего состава КСУ.

"На сегодня происходят или должны происходить два параллельных процесса. Первое - урегулирование той ситуации, которая возникла вокруг Конституционного суда, а второе - это о заполнении тех трех вакантных должностей, которые есть в Конституционном суде. Должно быть 18, а есть 15. Должно быть доизбрано трое: два - по квоте Верховной Рады, один - по квоте съезда судей. Но и роспуск КСУ на сегодня достаточно вероятен", - подытожила Янченко.

Напомним, что Янченко предложила внести изменения в бюджет, в результате которых, 109 млн гривен из КСУ отдадут на нужды Минобразования.

Добавим, что нардеп от "Слуги народа" заявила, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ.

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