Відсьогодні вулиці Херсона патрулюватимуть нові автопатрулі

Відтак, для надання населенню послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, більш якісного обслуговування та опрацювання звернень громадян, протидії вуличній злочинності та іншим правопорушенням з 13 січня запроваджене спільне патрулювання працівників Управління патрульної поліції в Херсоні та дільничних офіцерів поліції Херсона ГУНП.

Сьогодні на базі УПП в м.Херсоні був проведений інструктаж для 9 нарядів, які заступили на спільне патрулювання.