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Відсьогодні вулиці Херсона патрулюватимуть нові автопатрулі

Відсьогодні вулиці Херсона патрулюватимуть нові автопатрулі

Київ • УНН

 • 10884 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. З 13 січня патрулювання вулиць Херсона здійснюють нові автопатрулі. Протягом двох тижнів до складу автопатруля буде залучатися дільничний офіцер Херсонського відділу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

Відтак, для надання населенню послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, більш якісного обслуговування та опрацювання звернень громадян, протидії вуличній злочинності та іншим правопорушенням з 13 січня запроваджене спільне патрулювання працівників Управління патрульної поліції в Херсоні та дільничних офіцерів поліції Херсона ГУНП.

Сьогодні на базі УПП в м.Херсоні був проведений інструктаж для 9 нарядів, які заступили на спільне патрулювання.

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