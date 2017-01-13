Відсьогодні вулиці Херсона патрулюватимуть нові автопатрулі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. З 13 січня патрулювання вулиць Херсона здійснюють нові автопатрулі. Протягом двох тижнів до складу автопатруля буде залучатися дільничний офіцер Херсонського відділу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Відтак, для надання населенню послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, більш якісного обслуговування та опрацювання звернень громадян, протидії вуличній злочинності та іншим правопорушенням з 13 січня запроваджене спільне патрулювання працівників Управління патрульної поліції в Херсоні та дільничних офіцерів поліції Херсона ГУНП.
Сьогодні на базі УПП в м.Херсоні був проведений інструктаж для 9 нарядів, які заступили на спільне патрулювання.