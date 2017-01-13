С сегодняшнего дня улицы Херсона будут патрулировать новые автопатрули
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С 13 января патрулирование улиц Херсона совершают новые автопатрули. В течение двух недель в состав автопатруля будет привлекаться участковый офицер Херсонского отдела полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Поэтому для предоставления населению услуг в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка, более качественного обслуживания и обработки обращений граждан, противодействия уличной преступности и других правонарушений с 13 января введено совместное патрулирование сотрудников Управления патрульной полиции в Херсоне и участковых офицеров полиции Херсона ГУНП.
Сегодня на базе УПП в Херсоне был проведен инструктаж для 9 нарядов, которые заступили на совместное патрулирование.