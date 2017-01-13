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С сегодняшнего дня улицы Херсона будут патрулировать новые автопатрули

С сегодняшнего дня улицы Херсона будут патрулировать новые автопатрули

Киев • УНН

 • 10884 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. С 13 января патрулирование улиц Херсона совершают новые автопатрули. В течение двух недель в состав автопатруля будет привлекаться участковый офицер Херсонского отдела полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Поэтому для предоставления населению услуг в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка, более качественного обслуживания и обработки обращений граждан, противодействия уличной преступности и других правонарушений с 13 января введено совместное патрулирование сотрудников Управления патрульной полиции в Херсоне и участковых офицеров полиции Херсона ГУНП.

Сегодня на базе УПП в Херсоне был проведен инструктаж для 9 нарядов, которые заступили на совместное патрулирование.

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