Відсьогодні в Японії продається котлета по-київськи

“З 4 грудня українська котлета по-київськи буде продаватися на Ministop. Ми хотіли б подякувати Ministop за те, що японці отримали можливість насолодитися смаком України”, — написав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, українська страва продаватиметься в обмеженій кількості.

Судячи з відгуків на страву в соцмережі Twitter, котлети прийшлись до смаку японським жителям.

Як повідомляв УНН, минулоріч в Емаузькому монастирі у Празі відбувся фестиваль української культури “Укр Фест”.