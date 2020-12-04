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Відсьогодні в Японії продається котлета по-київськи

Відсьогодні в Японії продається котлета по-київськи

Київ • УНН

 • 23594 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відсьогодні для мешканців Японії завдяки мережі Mini Stop стала доступною українська страва “Котлета по-київськи”. Інформацією про це у Twitter поділився посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.

“З 4 грудня українська котлета по-київськи буде продаватися на Ministop. Ми хотіли б подякувати Ministop за те, що японці отримали можливість насолодитися смаком України”, — написав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, українська страва продаватиметься в обмеженій кількості.

Судячи з відгуків на страву в соцмережі Twitter, котлети прийшлись до смаку японським жителям.

Як повідомляв УНН, минулоріч в Емаузькому монастирі у Празі відбувся фестиваль української культури “Укр Фест”.

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