С сегодняшнего дня в Японии продается котлета по-киевски
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С сегодняшнего дня для жителей Японии благодаря сети Mini Stop стало доступным украинское блюдо “Котлета по-киевски”. Информацией об этом в Twitter поделился посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.
"С 4 декабря украинская котлета по-киевски будет продаваться на Ministop. Мы хотели бы поблагодарить Ministop за то, что японцы получили возможность насладиться вкусом Украины", - написал он.
По информации местных СМИ, украинское блюдо будет продаваться в ограниченном количестве.
Судя по отзывам на блюдо в соцсети Twitter, котлеты пришлись по вкусу японским жителям.
Как сообщал УНН, в прошлом в Емаузком монастыре в Праге состоялся фестиваль украинской культуры "Укр Фест".