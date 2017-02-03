Відсьогодні в Авдіївці відновили навчання в двох школах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Відсьогодні в Авдіївці відновили навчання в двох школах. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання державної комісії щодо ситуації в Авдіївці, передає УНН з посиланням на прес-служб ДСНС.
“Рівень взаємодії між місцевою владою, рятувальниками, поліцією, військовими дуже високий. Я дякую кожному за цілодобовому роботу та всій Україні за прагнення допомогти мирним жителям. Гуманітарна допомога йде з усіх куточків держави. Зараз до Авдіївки з 11 областей направляються вантажівки з будівельними матеріалами. Відсьогодні в Авдіївці працює вже дві школи — № 1 та № 7”, — зазначив В.Гройсман.
За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, централізоване водопостачання мешканців міста здійснюється по графіку 2 рази на добу. Додатково організовано підвіз питної і технічної води. Газопостачання населення міста здійснюється цілодобово. Працює пункт життєзабезпечення, до якого лише за останню добу звернулося близько 4 тисяч осіб. Крім того, в готовності перебуває зведений загін ДСНС, який у разі необхідності може розгорнути ще 5 пунктів життєзабезпечення.
“Зранку 3 лютого піротехніки і ремонтні бригади перебувають біля сірої зони і готові приступити до робіт на лініях електропередач та в найкоротші терміни відновити електропостачання”, — зазначив М.Чечоткін.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.