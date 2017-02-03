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С сегодняшнего дня в Авдеевке возобновили учебу в двух школах

Киев • УНН

 • 7128 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. С сегодняшнего дня в Авдеевке возобновили учебу в двух школах. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания государственной комиссии по ситуации в Авдеевке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

С сегодняшнего дня в Авдеевке возобновили учебу в двух школах

"Уровень взаимодействия между местными властями, спасателями, полицией, военными очень высок. Я благодарю каждого за круглосуточную работу и всю Украину за стремление помочь мирным жителям. Гуманитарная помощь идет со всех уголков страны. Сейчас в Авдеевки из 11 областей направляются грузовики со строительными материалами. С сегодняшнего дня в Авдеевке работает уже две школы - № 1 и № 7 ", - отметил В.Гройсман.

По словам председателя ГосЧС Николая Чечеткина, централизованное водоснабжение жителей города осуществляется по графику 2 раза в сутки. Дополнительно организован подвоз питьевой и технической воды. Газоснабжения населения города осуществляется круглосуточно. Работает пункт жизнеобеспечения, к которому только за последние сутки обратилось около 4 тысяч человек. Кроме того, в готовности находится сводный отряд ГосЧС, который в случае необходимости может развернуть еще 5 пунктов жизнеобеспечения.

"Утром 3 февраля пиротехники и ремонтные бригады находятся у серой зоны и готовы приступить к работам на линиях электропередач и в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение", - отметил Н.Чечеткин.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило  ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .

3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .

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