Відсьогодні рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення

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За інформацією столичної влади, з 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня буде заборонено рух пішоходів на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної нижньою частиною тротуару на непарній стороні вулиці Хрещатик) та обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках: на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської) та на вулиці Прорізній (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Також із 24:00 30 квітня до 23:00 14 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів на таких вулицях: вул. Микільсько-Слобідській у обох напрямках (від вулиці Панельної до вулиці Митрополита Андрія Шептицького); вулиці Митрополита Андрія Шептицького (від вулиці Микільсько-Слобідської до вулиці Раїси Окіпної).

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги). Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи), а 7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного); на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу “Євробачення-2017” вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного); на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).

Правоохоронці звернулися до учасників дорожнього руху з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно спланувати маршрути руху, неухильно дотримуватись вимог ПДР.