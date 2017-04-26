С сегодняшнего дня движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародована схема перекрытия движения на время Евровидения в Киеве

По информации столичной власти, с 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов по улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне улицы Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской) и на улице Прорезной (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

Также с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от улицы Панельной до улицы Митрополита Андрея Шептицкого); улице Митрополита Андрея Шептицкого (от улицы Никольско-Слободской до улицы Раисы Окипной).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного) на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского) на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского) на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

Правоохранители обратились к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения, неуклонно соблюдать требования ПДД.