С сегодняшнего дня движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38296 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155107 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115887 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116181 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112359 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104150 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107029 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153241 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С сегодняшнего дня движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В рамках проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" с 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов на территории столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции.

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По информации столичной власти, с 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов по улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне улицы Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской) и на улице Прорезной (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

Также с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от улицы Панельной до улицы Митрополита Андрея Шептицкого); улице Митрополита Андрея Шептицкого (от улицы Никольско-Слободской до улицы Раисы Окипной).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного) на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского) на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского) на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

Правоохранители обратились к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения, неуклонно соблюдать требования ПДД.

Украинские Национальные Новости

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