Відсьогодні починає діяти Нацплан дій в енергетиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На засіданні кризового штабу, яке відбулося в четвер, 1 березня, було введено в дію Національний план дій в енергетиці. План почне працювати з сьогоднішнього дня, заявив під час засідання Верховної Ради міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Протокольним дорученням кризового комітету було введено Національний план дій. Сьогодні зранку, з 9 до 10 години я провів селектор з усіма обласними державними адміністраціями. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми працюємо всі, без виключення, в штатному режимі. План дій, передбачений починаючи з сьогоднішнього дня”, — зазначив він.
За словами міністра, план дій передбачає декілька пунктів.
“Перше — перевід генеруючи компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити 15-20 млн кубів газу в добу. Щоб ввести це рішення, міністерство в 09:30 звернулося в секретаріат Європейський і проінформувало, що на протязі 5 днів (а саме на такий термін введений план національних дій) ми будемо використовувати мазут”, — сказав Насалик.
Крім того, за його словами, радили зупинити роботу в навчальних закладах України.
“Друге — ми ввели згідно наказу, починаючи з сьогоднішнього дня, сказали повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно”, — підкреслив міністр.
При цьому, зазначив він, було доручено переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був мінімально допустимий.
“І третя позиція: ми звернулися до виробничих об’єктів, щоб переглянули план дій виробництва з умовою економії газових ресурсів. Згідно балансу, проблематика є до 5-6 березня. Я думаю, система буде працювати в штатному режимі”, — додав Насалик.
Нагадаємо, Україна збільшила відбір газу до максимальних за останні два опалювальні сезони обсягів - 115 млн кубометрів.