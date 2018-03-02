Відсьогодні починає діяти Нацплан дій в енергетиці

КИЇВ. 2 березня. УНН. На засіданні кризового штабу, яке відбулося в четвер, 1 березня, було введено в дію Національний план дій в енергетиці. План почне працювати з сьогоднішнього дня, заявив під час засідання Верховної Ради міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.