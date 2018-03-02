С сегодняшнего дня запущен Нацплан действий в энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На заседании кризисного штаба, которое состоялось в четверг, 1 марта, был введен в действие Национальный план действий в энергетике. План начнет работать с сегодняшнего дня, заявил во время заседания Верховной Рады министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Протокольное поручение кризисного комитета было введено Национальный план действий. Сегодня утром, с 9 до 10:00 я провел селектор со всеми областными государственными администрациями. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы работаем все, без исключения, в штатном режиме. План действий, предусмотренный начиная с сегодняшнего дня", - отметил он.
По словам министра, план действий предусматривает несколько пунктов.
"Первое - перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это даст нам возможность экономить 15-20 млн кубов газа в сутки. Чтобы ввести это решение, министерство в 9:30 обратилось в Европейский секретариат и проинформировало, что в течение 5 дней (а именно на такой срок введен план национальных действий) мы будем использовать мазут", - сказал Насалик.
Кроме того, по его словам, советовали остановить работу в учебных заведениях Украины.
"Второе - мы ввели согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня, и сказали полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно", - подчеркнул министр.
При этом, отметил он, было поручено пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был минимально допустимый.
"И третья позиция: мы обратились к производственным объектам, чтобы пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов. Согласно балансу, проблематика до 5-6 марта. Я думаю, система будет работать в штатном режиме", - добавил Насалик.
Напомним, Украина увеличила отбор газа до максимальных за последние два отопительных сезона объемов - 115 млн кубометров.