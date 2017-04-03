Відсьогодні обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Із 3 до 10 квітня рух транспорту на Кільцевій дорозі обмежать до 4 смуг руху. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Із 3 до 10 квітня в зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття на Кільцевій дорозі, на ділянці від просп. Леся Курбаса до вул. Соборної (поворот на Софіївську Борщагівку), буде обмежено рух транспорту до 4 смуг руху.
Нагадаємо, що через ремонтні роботи змінить рух київський автобус маршруту №48.
Крім того, цього тижня, 4-9 квітня, в усіх районах столиці триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. А на вихідних триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.