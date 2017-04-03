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Відсьогодні обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в Києві

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Із 3 до 10 квітня рух транспорту на Кільцевій дорозі обмежать до 4 смуг руху. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Із 3 до 10 квітня в зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття на Кільцевій дорозі, на ділянці від просп. Леся Курбаса до вул. Соборної (поворот на Софіївську Борщагівку), буде обмежено рух транспорту до 4 смуг руху.

Нагадаємо, що через ремонтні роботи змінить рух київський автобус маршруту №48.

Крім того, цього тижня, 4-9 квітня, в усіх районах столиці триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. А на вихідних триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

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