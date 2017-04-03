С сегодняшнего дня ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. С 3 по 10 апреля движение транспорта на Кольцевой дороге ограничат до 4 полос движения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
С 3 по 10 апреля в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия на Кольцевой дороге, на участке от ул. Леся Курбаса до ул. Соборной (поворот на Софиевскую Борщаговку), будет ограничено движение транспорта до 4 полос движения.
Напомним, что за ремонтных работ изменит движение киевский автобус маршрута №48.
Кроме того, на этой неделе, 4-9 апреля, во всех районах столицы пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки. А на выходных пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.