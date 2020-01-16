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Відсьогодні нардепів зможуть карати за кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Закон щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування набуває чинності сьогодні, 16 січня, повідомляє УНН.

Відсьогодні нардепів зможуть карати за кнопкодавство

Так, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 16 січня.

Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України їхніх повноважень у частині обов'язку персонального голосування.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, нардепи запровадили кримінальну відповідальність за кнопкодавство 19 грудня. Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.

Українські Національні Новини

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