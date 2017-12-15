Відсьогодні 115 суддів нового Верховного Суду розпочинають роботу

"Ми сьогодні запускаємо роботу Верховного Суду. Рівно місяць тому ми були свідками формування нового Верховного Суду. Сьогодні реалізується те, над чим ми працювали всі три роки… 115 суддів нового Верховного Суду сьогодні розпочинають відправляти правосуддя іменем України", - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що "сьогодні ні у кого не виникає сумніву, що такі принципи, як незалежність, неупередженість, справедливість є основою правової держави Україна".

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування.

Пленум Верховного Суду вирішив, що суд офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.